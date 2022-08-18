Во Львове началась встреча президентов Зеленского и Эрдогана
Во Львове проходит встреча президентов Украины и Турции.
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Владимир Зеленский принимает Реджепа Тайипа Эрдогана во дворце Потоцких.
Об этом сообщает информагентство "Анадолу"
Как ранее сообщали турецкие СМИ, Эрдоган во время встречи с Зеленским планирует оценить аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.
После переговоров президентов запланирована трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.
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В Администрации турецкого президента заявили, что по время переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерреша обсудят шаги, которые можно предпринять для прекращения войны в Украине дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.
Как мы писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем