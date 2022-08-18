Эрдоган обсудит с Зеленским вероятность переговоров с Путиным - СМИ

Во Львове пройдет встреча лидеров Украины, Турции и генсека ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове 18 августа обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность его прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкий телеканал CNN Turk.

По мнению журналистов, накануне встречи Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове "наблюдается, что Россия готова смягчать свою жесткую позицию" в вопросе прямых переговоров главы Кремля и украинского президента.

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Со ссылкой на неназванные источники в России, на турецком телеканале заявили, что Путин якобы намекнул во время недавних переговоров с Эрдоганом, что может встретиться с Зеленским.

"Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: "Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", - отмечает CNN Turk.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. О том, что об этом известно, читайте в нашем материале.