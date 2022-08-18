Альфа-Банк будет работать в Украине под другим названием

На собрании акционеров "Альфа-Банка Украина" 12 августа было принято решение о переименовании финучреждения в "Сенс Банк".

Решение об изменении названия банка будет обнародовано на следующей неделе, передает “Интерфакс-Украина”.

Глава правления банка Алла Комиссаренко отмечает: "Последние два года наш приоритет — развитие цифрового банка Sense SuperApp. Наш банк всегда был технологичен. Эта особенность теперь отражена и в названии".

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В банке отметили, что собрание акционеров является одним из ключевых этапов юридических процедур по изменению названия. Следующим шагом станет регистрация нового устава.

В начале марта российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен объявили, что передадут свои доли в Альфа-Банк Украина, одном из крупнейших банков в Украине.

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Против российского Альфа-Банка ввели санкции, в частности, в США. В апреле Амстердамский торговый банк (ATB), дочерняя компания русского Альфа-банка, был признан банкротом.

Персонализированный цифровой банк Sense SuperApp был запущен 26 ноября 2020 года. Через месяц со дня запуска количество его пользователей выросло до более чем 1,2 миллиона.

Напомним, частные переводы на Украину растут третий месяц. За первые полгода в Украине перечислили около $6,5 млрд, что на 6,2% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.