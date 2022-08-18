Зеленский посетил раненых военных в одной из больниц Львова

Президент поблагодарил бойцов за службу и вручил государственные награды

Президент Владимир Зеленский в четверг, 18 августа, посетил раненых украинских военных в одной из больниц Львова и вручил им государственные награды.

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Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

"Львовщина. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: россия не победит в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю", – написал Зеленский у себя в Facebook.

В больнице президенту сообщили, что с начала полномасштабной арессии РФв этом медучреждении оказали помощь более 9 тысячам военнослужащих, в том числе более 3,4 тыс. раненых, около 2,1 тыс. травмированных и почти 3,6 тыс. больных.

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Таже Зеленский на Марсовом поле Лычаковского кладбища почтил память воинов, погибших в войне против российских захватчиков.

Как мы писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.