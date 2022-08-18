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Украина не пойдет на территориальные компромиссы с Россией - Данилов

Секретарь СНБО заявил, что сегодня есть шанс "перебить хребет колоссу на глиняных ногах"
Украина не пойдет на территориальные компромиссы с Россией - Данилов
Алексей Данилов / facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему Украина не пойдет на территориальные уступки России. По его словам любые компромиссы с Кремлем лишь отложат войну.

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Такими мыслями Данилов поделился у себя в Twitter.

"Что касается вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому «колосу на глиняных ногах", - написал секретарь СНБО.

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Ранее Алексей Данилов заявлял, что вопреки заявлением скептиков Украина сможет вернуть захваченные Россией территории военным путем.

Как мы сообщали, на оккупированных территориях так мало желающих"]]мало желающих[[/link_local]]сотрудничать с врагом, что россияне не могут даже сформировать функциональные органы управления. По мнению Алексея Данилова, в таких условиях россияне не смогут провести даже фальсифицированное голосование. По этой причине так называемый референдум возможен только в режиме фейковых новостей.

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