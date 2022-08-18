Украина не пойдет на территориальные компромиссы с Россией - Данилов

Секретарь СНБО заявил, что сегодня есть шанс "перебить хребет колоссу на глиняных ногах"

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему Украина не пойдет на территориальные уступки России. По его словам любые компромиссы с Кремлем лишь отложат войну.

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Такими мыслями Данилов поделился у себя в Twitter.

"Что касается вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому «колосу на глиняных ногах", - написал секретарь СНБО.

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Ранее Алексей Данилов заявлял, что вопреки заявлением скептиков Украина сможет вернуть захваченные Россией территории военным путем.

Как мы сообщали, на оккупированных территориях так мало желающих"]]мало желающих[[/link_local]]сотрудничать с врагом, что россияне не могут даже сформировать функциональные органы управления. По мнению Алексея Данилова, в таких условиях россияне не смогут провести даже фальсифицированное голосование. По этой причине так называемый референдум возможен только в режиме фейковых новостей.