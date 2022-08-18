Оккупанты хотят организовать онлайн-трансляцию из ЗАЭС

Российские оккупанты планируют провести онлайн-трансляцию с беспилотников на Запорожской АЭС.

Трансляцию планируется проводить в пятницу, 19 августа. Об этом сообщают российские РИА Новости.

В сообщении сказано: "В администрации Запорожской области обещают, что завтра беспилотники будут транслировать онлайн ситуацию на Запорожской АЭС, где, по данным Минобороны России, украинские войска готовят провокацию".

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В свою очередь, в Центре противодействия дезинформации заявляют, что Россия действительно хочет обвинить Украину в подготовке ядерного террора на ЗАЭС. Ядерный шантаж России - давление с требованием переговоров на своих условиях с временным прекращением огня.

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Это манипуляция с целью проведения псевдореферендумов на временно оккупированной территории.

Напомним, коллектив Запорожской АЭС просит мир предотвратить ядерную катастрофу. Последние две недели атомная станция - цель непрерывных военных атак со стороны российских захватчиков.