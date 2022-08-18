Во Львове проходит трехсторонняя встреча президентов Украины, Турции и генсека ООН

Ожидается разговор о зерновых коридорах, ситуации на ЗАЭС и прекращении украинско-российской войны

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган во Львове / facebook

Во Львове проходит трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.

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Об этом сообщает CNN Turk

"После двусторонней встречи президентов началась трехсторонняя встреча с участием генсека ООН Антониу Гутерреша", - сообщает телеканал.

Как ранее сообщали турецкие журналисты, на этой встрече речь пойдет о зерновых коридорах, шагах, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, а также о ситуации на захваченной Россией Запорожской атомной электростанции.

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Отметим, что президент Турции Эрдоган прибыл в Украину с однодневным визитом. Его встреча с президентом Зеленским стала первой после начала широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Антониу Гутерреш прибыл во Львов вчера. Планируется, что он завтра посетит Одессу.

Как мы писали ранее, во Львове состоялась встреча президентов Украины и Турции.