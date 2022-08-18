Зеленский, Эрдоган и Гутерриш сделали заявления по зерну и ситуации на ЗАЭС

Генсек ООН призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС. Зеленский заявил о необходимости активизировать вывоз зерна из Украины.

Количество кораблей для вывоза украинского зерна должно быть увеличено. Об этом в четверг, 18 августа, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом Турции и генсеком ООН.

Он отметил, что участники переговоров наметили возможные пути улучшения инициативы по зерновой сделке.

О том, что продолжение экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины критически важно для стабилизации рынков, сказал и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также добавил, что положительная динамика на продовольственном фронте отражает триумф дипломатии.

Также политики высказались о ситуации на Запорожской АЭС.

"Мы выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами вокруг Запорожской атомной электростанции. Мы не хотим пережить новый Чернобыль", - заявил Эрдоган.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.

Напомним, сегодня разведка предупредила о возможной провокации на ЗАЭС. Отмечалось, что оккупанты после масштабных обстрелов ЗАЭС могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт.