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В двух северных областях Украины зафиксированы "прилеты"

Под огнем врага оказались одна община в Сумской области и две - в Черниговской. Никто не пострадал.
В двух северных областях Украины зафиксированы "прилеты"

Российские войска в четверг, 18 августа, обстреляли Черниговскую и Сумскую области со своей территории. Обошлось без пострадавших.

Так, по словам главы Сумщины Дмитрия Живицкого, под минометным огнем врага оказалось село Мирополье Краснопольского района. В целом насчитали 20 прилетов.

Губернатор публикует фото последствий удара.

В то же время оперативное командование Север информирует, что накануне из минометов и РСЗО были обстреляны Семеновская община (три взрыва) и Новгород-Северский район (19 "прилетов") Черниговщины.

Как указано огонь велся с территории российских населенных пунктов Ломаковка и Случевск.

Напомним, накануне утром войска РФ нанесли удары по Белопольской общине в Сумской области, зафиксировано 15 "прилетов".

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