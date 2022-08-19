РФ впервые не озвучила "достижений" на войне - ISW

Также сообщается, что российская армия проводит ограниченные и неудачные штурмы на Донбассе.

Россия впервые с 6 июля не сообщила о каких-либо "достижениях" в войне против Украине. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Также сообщается, что российская армия проводит ограниченные и неудачные штурмы на Донбассе.

Эксперты ISW обращают внимание, что оккупанты в Донецкой области пытались атаковать к югу от Северска и к северо-востоку от Бахмута. Российская армия продолжает наступательные операции возле Донецка, в частности к северу, западу и юго-западу от города.

Также российские войска предприняли неудачную попытку наступления на Запорожском направлении от Егоровки до Шевченко. Эти два населенных пункта расположены к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.