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Войска РФ обстреляли Краматорск - мэр

Под удары оккупантов попали как минимум два учебных заведения города.
Войска РФ обстреляли Краматорск - мэр
Российская армия атаковала колледж в Краматорске / t.me/kramatorsk_rada

19 августа оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко.

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Он уточнил, что атаке подверглись учебные заведения.

"Утренний удар по Краматорску. Оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв", - отметил Гончаренко.

Мэр опубликовал фото, на которых показаны разрушения после ударов. Судя по кадрам, пострадали Краматорский колледж технологий и дизайна и Донбасская государственная машиностроительная академия. 

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.

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