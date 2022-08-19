Войска РФ обстреляли Краматорск - мэр
19 августа оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко.
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Он уточнил, что атаке подверглись учебные заведения.
"Утренний удар по Краматорску. Оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв", - отметил Гончаренко.
Мэр опубликовал фото, на которых показаны разрушения после ударов. Судя по кадрам, пострадали Краматорский колледж технологий и дизайна и Донбасская государственная машиностроительная академия.
Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.