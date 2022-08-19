Какой будет погода в Украине 19 августа

Дожди пройдут только на востоке и частично на юге

В пятницу, 19 августа, погода на большей части территории Украины будет сухой и солнечной. Дожди могут пройти только на востоке страны и частично на юге.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 19 августа / Укргидрометцентр / Скриншот

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. В восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в северных областях +25 +29 градусов;

на западе +27 +35;

в восточных областях +27 +30 градусов;

на юге страны +28 +30;

в центральных областях +27 +29 градусов.

Погода в Киеве

В столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут +28 +30.

Как мы писали ранее, в Луцке после проливного дождя затопило улицы. В сети опубликовали видео последствий непогоды.