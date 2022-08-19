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Враг выпустил по Харькову пять ракет, есть жертва

Под удары попали корпус одного из высших учебных заведений, здание предприятия, частные жилые дома.
Враг выпустил по Харькову пять ракет, есть жертва
Армия РФ в очередной раз совершила ракетный обстрел Харькова / t.me/synegubov

19 августа оккупанты вновь обстреляли мирное население Харькова, на данный момент известно об одной жертве - 52-летней женщине. Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Около 6 утра зафиксировано, по меньшей мере, пять ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города", - уточнил он.

В Киевском районе было разрушено здание одного из образовательных учреждений, в Основянском - здание гражданского предприятия, в Немышлянском ракеты попали в два частных дома.

"На данный момент известно об одной погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении. На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется", - подчеркнул Синегубов.

Также сообщается, что в течение суток оккупанты продолжали бить из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области.

"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горелая трава и пшеница в поле. В Золочевской общине возникли пожары в помещении клуба, библиотеке и полях. В Печенегах Чугуевского района ранение получил 68-летний мужчина", - отметил губернатор.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.

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