Враг выпустил по Харькову пять ракет, есть жертва

Под удары попали корпус одного из высших учебных заведений, здание предприятия, частные жилые дома.

Армия РФ в очередной раз совершила ракетный обстрел Харькова / t.me/synegubov

19 августа оккупанты вновь обстреляли мирное население Харькова, на данный момент известно об одной жертве - 52-летней женщине. Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Около 6 утра зафиксировано, по меньшей мере, пять ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города", - уточнил он.

В Киевском районе было разрушено здание одного из образовательных учреждений, в Основянском - здание гражданского предприятия, в Немышлянском ракеты попали в два частных дома.

"На данный момент известно об одной погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении. На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется", - подчеркнул Синегубов.

Также сообщается, что в течение суток оккупанты продолжали бить из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области.

"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горелая трава и пшеница в поле. В Золочевской общине возникли пожары в помещении клуба, библиотеке и полях. В Печенегах Чугуевского района ранение получил 68-летний мужчина", - отметил губернатор.

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