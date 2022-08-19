Появилось видео с новостройками Мариуполя

Советник мэра города сообщает, что новое жилье некачественное, но зато дома выкрашены в яркие цвета.

Оккупанты строят в Мариуполе дома, которые не отличаются высоким качеством, зато окрашены в яркие цвета. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Бетонные курятники Путина. Россияне наконец-то показали извне, какими будут новостройки. Бетонные коробки, установленные друг на друга на деревянные брусья, замазаны щели соединения и краска. Главное - краска. Отсутствие утепления бетонных стенок и качества компенсируется красивыми красками фасада. Россия во всем Россия - картинка превыше всего. Как можно здесь пережить зиму, сколько устоит при мариупольских муссонах эта хибара – вопрос, на который мы очень скоро увидим ответ. К сожалению - за счет комфорта и безопасности горожан", - пишет советник городского головы.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна