Известны причины обстрелов Харькова: Британская разведка

Россия каждый день обстреливает Харьков. Они пытаются заставить украинских бойцов держать большие силы в этом направлении.

Харьков, который находится примерно в 15 километрах от российской линии фронта, страдает из-за того, что остается в радиусе действия большинства видов российской артиллерии, сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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"Несмотря на то, что линия фронта на этом направлении мало продвинулась с мая, второй город Украины был одним из самых последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, преследовали цель окрестностей за 24 часа", - говорится в сообщении.

"Залповые ракетные установки и в целом неточное местное оружие вызвали разорение в больших частях города", - отмечают в Министерстве обороны Великобритании.

Там подчеркивают, что российские силы относительно незначительно удерживают Харьковский сектор, но все же "продолжают осуществлять локальные рейды и зондирование украинских сил".

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Подытоживая британская разведка указывает, что: "Вероятно, они (оккупанты – ред.) пытаются приставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить их использование как силы для контратаки на любых других направлениях".

Напомним, враг выпустил в Харькове пять ракет, есть жертва. Под удары попали корпус одного из вузов, здание предприятия, частные жилые дома.