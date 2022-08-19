США опасаются признать Россию спонсором терроризма - Politico

Причина – зерно и ядерные материалы

Государственный департамент США незаметно дает понять Конгрессу, что существуют определенные риски в случае признания России страной-спонсором терроризма.

Об этом говорится в материале издания Politico.

По словам источников журналистов, представители Госдепа опасаются, что предоставление РФ такого статуса может повлечь за собой срыв сделки по вывозу зерна из украинских портов. Также отмечается, что признание Россией спонсором терроризма повлияет на экономические отношения, которые с ней поддерживают США, например, торговля ядерными материалами.

Издание отмечает, что государственные чиновники США пока открыто не выступают против признания РФ спонсором терроризма. Однако ранее они неоднократно говорили, что нынешние экономические санкции против России почти эквивалентны признанию спонсором терроризма.

Читайте также: Белый дом изучает возможность признать РФ страной-спонсором терроризма

В июле спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала государственного секретаря Энтони Блинкена признать Россию страной-спонсором терроризма, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.

Как мы сообщали ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, зачем следует признать Россию государством-спонсором терроризма. Это будет означать, в частности, введение дополнительных санкций.