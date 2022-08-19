Институт изучения войны назвал причины взрывов в Крыму

Аналитики назвали пять причин происхождения взрывов в Крыму. Одной из причин есть плохое обращение россиян со своей техникой.

На данный момент нет проверенных источников, по которым можно было бы самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник и вообще, был ли какой-нибудь беспилотник в Керчи или в районе авиабазы ​​Бельбек возле Севастополя. Об этом сообщают аналитики вашингтонского аналитического центра "Института изучения войны" (ISW).

Однако эксперты называют несколько причин происхождения взрывов, среди них:

атака ВСУ,

действия украинской разведки,

плохое обращение россиян со своей техникой,

успешные действия российского ПВО,

расшатанные нервы российских кафиров, которые, возможно, готовятся к атакам в районах, которые раньше считались недостижимыми для украинской армии.

В ISW предполагают, что украинские силы, скорее всего, продолжат свою кампанию по ударам по российским военным объектам в оккупированном Крыму.

Читайте также: Украина обратится в ЕС с просьбой сделать исключение для беженцев

Целью такой кампании является ухудшение российского материально-технического потенциала и сломить поддержку врага по операциям на западном берегу Днепра.

Напомним, ВСУ уничтожили четыре состава БК в Белгороде. Братчук подтвердил, что уничтожен арсенал армии РФ под Белгородом. Информация о другом "хлопке" уточняется.