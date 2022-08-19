Институт изучения войны назвал причины взрывов в Крыму
На данный момент нет проверенных источников, по которым можно было бы самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник и вообще, был ли какой-нибудь беспилотник в Керчи или в районе авиабазы Бельбек возле Севастополя. Об этом сообщают аналитики вашингтонского аналитического центра "Института изучения войны" (ISW).
Однако эксперты называют несколько причин происхождения взрывов, среди них:
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атака ВСУ,
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действия украинской разведки,
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плохое обращение россиян со своей техникой,
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успешные действия российского ПВО,
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расшатанные нервы российских кафиров, которые, возможно, готовятся к атакам в районах, которые раньше считались недостижимыми для украинской армии.
В ISW предполагают, что украинские силы, скорее всего, продолжат свою кампанию по ударам по российским военным объектам в оккупированном Крыму.
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Целью такой кампании является ухудшение российского материально-технического потенциала и сломить поддержку врага по операциям на западном берегу Днепра.
Напомним, ВСУ уничтожили четыре состава БК в Белгороде. Братчук подтвердил, что уничтожен арсенал армии РФ под Белгородом. Информация о другом "хлопке" уточняется.