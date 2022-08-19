Украина обратится в ЕС с просьбой сделать исключение для беженцев

Речь идет о двойном налогообложении, которое начинает действовать, если человек постоянно проживает в одной стране ЕС более 183 дней и продолжает получать средства в Украине.

Так как временная граница в 183 дня приближается и коснется многих украинцев, Министерство экономики планирует обратиться в ЕС с просьбой применить "ковидный прецедент" для всех, кто получил временную защиту в странах Евросоюза.

Данное решение было принято Экономическим штабом при Министерстве экономики на заседании в четверг, об это сообщает его член Михаил Кухарь в Facebook.

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Цель обращения состоит в том, чтобы беженцы после полугодового пребывания в определенной стране не становились ее налоговыми резидентами и не должны были платить там налоги, в том числе за доходы в Украине.

По словам Михаила Кухаря, соответствующее письмо на днях подпишет первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Кухарь написал, что также готовятся изменения к соответствующим инструкциям Нацбанка и Госналоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.

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Напомним, что за год количество мигрантов в ЕС выросло на 86%, однако украинцы не считаются. Самым "активным" продолжает оставаться Западно-Балканский маршрут, по которому афганцы, турки и сирийцы прибывают в Европу.