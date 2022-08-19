РФ продолжает бить по Сумщине и Черниговщине - МВД
Войска РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Сллбщается, что в Белопольской общине на Сумщине прогремели 35 взрывов. Из-за утреннего артобстрела повреждены нежилой дом и помещение школы.
После обеда оккупанты из 82-мм минометов ударили по окраине одного из населенных пунктов Краснопольской общины, в связи с чем прогремели около десятка взрывов. Также из 120-мм минометов накрыли один из населенных пунктов Миропольской общины, там зафиксировали около 20 прилетов.
В Черниговской области атакам подверглась Новгород-Северская и Семеновская общины.
"Дважды за сутки реактивная и ствольная артиллерия врага накрывала огнем территорию Новгород-Северской общины, всего зафиксировано более двух десятков взрывов. Утром на территории Семеновской общины разорвались три мины 120-мм калибра", - уточнили в ведомстве.
Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.