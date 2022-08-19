РФ продолжает бить по Сумщине и Черниговщине - МВД

Обстрелам из минометов, реактивной и ствольной артиллерии подвергаются приграничные города и села.

Войска РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте также: США готовят Украине помощь на $800 млн - СМИ

Сллбщается, что в Белопольской общине на Сумщине прогремели 35 взрывов. Из-за утреннего артобстрела повреждены нежилой дом и помещение школы.

После обеда оккупанты из 82-мм минометов ударили по окраине одного из населенных пунктов Краснопольской общины, в связи с чем прогремели около десятка взрывов. Также из 120-мм минометов накрыли один из населенных пунктов Миропольской общины, там зафиксировали около 20 прилетов.

В Черниговской области атакам подверглась Новгород-Северская и Семеновская общины.

"Дважды за сутки реактивная и ствольная артиллерия врага накрывала огнем территорию Новгород-Северской общины, всего зафиксировано более двух десятков взрывов. Утром на территории Семеновской общины разорвались три мины 120-мм калибра", - уточнили в ведомстве.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.