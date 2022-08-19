Подоляк: Переговоры с Россией – игра в "русскую рулетку"

Михаил Подоляк назвал переговоры с Россией игрой в русскую рулетку, поэтому главным условием для начала переговоров будет вывод российских войск с территорий Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что переговоры с Россией – игра в «русскую рулетку» полным барабаном и роковым финалом для всех. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

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“Продолжение войны, террора и криминального шантажа. Ключевые параметры переговорного процесса озвучены президентом Владимиром Зеленским. Главное условие – вывод оккупационных российских войск со всех территорий Украины”, - написано в публикации.

Для справки. Михаил Михайлович Подоляк (родился в 1972 году) - украинский политтехнолог, журналист, антикризисный менеджер, советник главы Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского.

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Напомним, Подоляк отметил, что уничтожая Харьков, РФ упивается кровью в прямом эфире. 175 дней российские войска продолжают ежедневный террор Харькова, обстреливая гражданскую инфраструктуру и спальные районы города.