Подоляк: Переговоры с Россией – игра в "русскую рулетку"
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что переговоры с Россией – игра в «русскую рулетку» полным барабаном и роковым финалом для всех. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
Читайте также: Рашисты испугались наступления ВСУ: "Пойдут и нас не заметят" (перехват)
“Продолжение войны, террора и криминального шантажа. Ключевые параметры переговорного процесса озвучены президентом Владимиром Зеленским. Главное условие – вывод оккупационных российских войск со всех территорий Украины”, - написано в публикации.
Для справки. Михаил Михайлович Подоляк (родился в 1972 году) - украинский политтехнолог, журналист, антикризисный менеджер, советник главы Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также: США готовят Украине помощь на $800 млн - СМИ
Напомним, Подоляк отметил, что уничтожая Харьков, РФ упивается кровью в прямом эфире. 175 дней российские войска продолжают ежедневный террор Харькова, обстреливая гражданскую инфраструктуру и спальные районы города.