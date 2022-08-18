Рашисты испугались наступления ВСУ: "Пойдут и нас не заметят" (перехват)

Противник ожидает, что наши воины начнут активно освобождать Украину до 24 августа.

В российской оккупационной армии боятся контрнаступления ВСУ, что они "пойдут" и даже "не заметят" рашистов. Об этом рассказал один из захватчиков, разговор которого был перехвачен и опубликован Главным управлением разведки Минобороны.

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Так, в рамках перехваченного разговора оккупант говорил матери о планах ВСУ идти в масштабное наступление.

"До 24 августа, День Независимости будет, должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить… Они просто по нам пройдутся и даже не заметишь, что мы здесь стояли", – жалуется он.

По словам рашиста, такие данные установила и доложила его разведка.

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Вместе с этим ему не нравятся действия командира, мол он держит подразделение уже третий срок без ротаций.

В ответ мать твердит сыну, чо "все хорошо", подкрепляя это российскими нарративами, якобы РФ "своих не бросит" и о ни о ком не забудет.

Напомним, ранее СБУ задержала агента РФ, который "провел" колонну техники врага с Сумщины до Киева.

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