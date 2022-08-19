Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов

Закон будет действовать в Украине до конца войны и еще 6 месяцев после завершения военного положения.

Вчера, 18 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать во время военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

Об этом сообщается на сайте Рады в карточке соответствующего законопроекта № 7427.

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29 июля Верховная Рада приняла законопроект №7427, "за" проголосовали 260 народных депутатов.

По этому закону запрещается повышать тарифы для всей категории потребителей на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

К тому же, Верховная Рада выделила НАК "Нафтогаз Украины" 111,1 миллиарда гривен из госбюджета для компенсации расходов компании, связанных с выполнением ею специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.

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Для справки. Мораторий - отсрочка выполнения обязательств, устанавливаемых правительством на определенный срок или до окончания каких-либо чрезвычайных событий (например, войны, стихийных бедствий). Распространяется на все обязательства (общий мораторий) либо только на некоторые их виды, либо на отдельные категории должников.

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