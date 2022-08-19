Путин проигрывает информационную войну в Украине: Британская разведка

В британской разведке утверждают, что за полгода войны Россия не получила преимуществ над Украиной в киберпространстве.

Руководитель британской разведки Джереми Флемминг отмечает, что изначально и Россия, и Украина хорошо понимали, что одним из важных измерений войны, кроме непосредственно поля боя, является информационный – борьба за влияние и свои нарративы. Об этом говорится в его колонке в The Economist.

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"Настолько же, насколько это варварская и разрушительная война, это также очень современная цифровая и кибер-война", - отметил он.

По словам Флемминга, с первоначальными планами атак России в цифровом и информационном пространстве с самого начала начались неудачи.

"Атакующие киберсредства, которые они применили, были безответственными и неизбирательными. Информационные операции оказались неуклюжими и перебивались публикацией информации разведок. А попытки российских военных разрушить цифровую инфраструктуру Украины и сеять раздор через цифровые средства наткнулись на устойчивый, профессиональный и эффективный", - пишет глава британской спецслужбы.

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Киберсопротивление Украины чрезвычайно высоко, поэтому он отмечает, что возможно это "самая эффективная защитная кибердеятельность в истории".

"Работая под постоянным давлением, противодействуя очень сильному противнику, команда специалистов отрасли, специалистов разведки, служб безопасности и иногда обычных граждан работали бок о бок, чтобы предупреждать, реагировать и исправлять последствия. Эта оборона оказалась сильнее, чем ожидали в РФ. Иронически , но их военная деятельность поспособствовала их же неудачам в киберпространстве - российские атаки выводили из строя сети, которые хотели инфицировать. Они подтолкнули украинцев к использованию альтернативных и более безопасных способов коммуникации, и это улучшило их устойчивость", - пишет Джереми Флемминг.

Флемминг отмечает, что сейчас Путин проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это и причина порадоваться, однако не стоит недооценивать влияние российской дезинформации в других странах мира.

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"Это еще один фронт войны в Украине и его последствия будут ощутимы столько, сколько длится война. Мы должны противодействовать организованным государственным кампаниям дезинформации и позаботиться, что они не смогут приглушить международное возмущение действиями РФ", - подчеркнул Джереми Флемминг.

Напомним, известны причины обстрелов Харькова от британской разведки. Россия каждый день обстреливает Харьков. Они пытаются заставить украинских бойцов держать большие силы в этом направлении.