ЕС выделит 21 млн долларов на восстановление инфраструктуры Украины

Средства будут выделены на расчистку завалов, устранение экологических угроз, а также для ремонта и восстановления стратегических объектов инфраструктуры.

Европейский Союз выделит 21 млн долларов для расчистки завалов и восстановления критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило представительство Евросоюза в Украине на своем сайте.

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Кроме того, выделенные средства будут использованы для выявления и устранения неотложных экологических угроз и ремонта, восстановления и/или приобретения стратегических элементов инфраструктуры для пострадавших районов.

Речь идет о трансформаторах, тепловых пунктах, водяных насосах, трубах тепло- и водоснабжения, системах обеззараживания воды и оборудования для поставки возобновляемой энергии.

Исполняющая обязанности Постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани подчеркнула: “Быстрый ремонт критической инфраструктуры в районах, пострадавших от войны, первоочередной, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также на теплоснабжение. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жителям достойную жизнь и комфорт".

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Глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас сообщил, что обеспечение благосостояния украинского народа очень близко к сердцу ЕС.

“Наша поддержка украинского народа перед лицом невыразимых страданий, вызванных агрессией России, непоколебима, – сказал он. – Предстоящий зимний сезон будет суровым, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти необходима работающая инфраструктура”, - отмечает Матти Маасикас.

Напомним, Украина получит от Канады $350 млн на закупку газа. Денис Шмигаль поблагодарил власти Канады и весь канадский народ за непоколебимую поддержку Украины.