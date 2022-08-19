Оккупанты хотят отключить ЗАЭС от Украины

Российские оккупанты готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС с отключением станции от энергосистемы Украины.

Российские захватчики хотят отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины. Об этом сообщается на официальной странице Энергоатом.

Как сообщается, сегодня, 19 августа, захватчики озвучили требование к руководству станции об ограничении персонала. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

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“Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему. В настоящее время военные России ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива”, - говорится в сообщении.

В публикации говорится, что: “Вчера вечером в Энергодар прибыла многочисленная пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями ФСБ России на территории ГК «Алиса» провели совместное совещание. А уже 19 августа в 00:15 российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции. Точно зафиксировано, что эти обстрелы производились с двух мест – автовокзала и сбросного канала: в первом случае – 1,5 секунды и удар, а во втором – удар раздавался через три секунды”.

Понятно, что оккупанты делают это для создания «яркой» картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах.

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В Энергоатоме в очередной раз призвали международное сообщество как можно скорее принять все необходимые меры для деоккупации Запорожской АЭС, ведь на кону ядерная и радиационная безопасность всего человечества!

Напомним, есть дополнительные данные по подготовке провокации на ЗАЭС – разведка. Существует высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте, считают в ГУР.