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ВСУ ударили по восстановленному оккупантами Каховскому мосту

Атака ВСУ произошла после того, как оккупанты восстановили его для собственных нужд.
ВСУ ударили по восстановленному оккупантами Каховскому мосту
Мост в районе Каховской ГЭС / uhe.gov.ua

ВСУ нанесли очередной удар по мосту на Каховской ГЭС. Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Атака ВСУ произошла после того, как оккупанты восстановили его для собственных нужд.

"ВСУ - спонсоры "фейерверков" для орков. Наши силы снова попали в мост на Каховской ГЭС, который россияне успели восстановить. Похоже, торжественного открытия не будет, а вот "салют" был", - сообщил Хлань.

Он также отметил, что оперативное командование Юг официально подтвердило тот факт, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать Каховский мост.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.

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