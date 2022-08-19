ВСУ ударили по восстановленному оккупантами Каховскому мосту

Атака ВСУ произошла после того, как оккупанты восстановили его для собственных нужд.

ВСУ нанесли очередной удар по мосту на Каховской ГЭС. Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Атака ВСУ произошла после того, как оккупанты восстановили его для собственных нужд.

"ВСУ - спонсоры "фейерверков" для орков. Наши силы снова попали в мост на Каховской ГЭС, который россияне успели восстановить. Похоже, торжественного открытия не будет, а вот "салют" был", - сообщил Хлань.

Он также отметил, что оперативное командование Юг официально подтвердило тот факт, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать Каховский мост.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.