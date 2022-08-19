Украина готова помочь Европе в замещении "Северный потоков"

Украина может предоставить хранилища газа для хранения голубого топлива.

По словам министра, Украина предупреждала партнеров, что Россия будет пытаться удержаться на европейском рынке любой ценой – в частности, за счет новых попыток запустит "Северный поток-2". Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Фейсбуке.

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Министр подчеркнул, что европейцы "должны серьезно подумать о будущем собственных детей, если судьба украинских детей, которых россияне убивают "газовым оружием" - недостаточный аргумент".

Министр поблагодарил американскую коллегу Дженнифер Гренголм за твердую уверенность о невозможности обратного пути к “Северному потоку-2”. Она уверена, что европейские лидеры полны решимости не повторить свои ошибки.

По словам Галущенко: "Украина готова помочь в этом, предоставив свои газовые хранилища для хранения европейского газа, а также заменив своим газопроводом мощность "Северных потоков"".

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Кроме того, он отметил, что будущее Украины и мира – в "зеленой" энергетике. Так, по результатам июля доля "зеленой" энергии в украинском энергомиксе составляла 81% от производства.

Напомним, Зеленский утвердил мораторий на повышение тарифов. Мораторий будет действовать в течение военного состояния и через шесть месяцев после его завершения для тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду.