Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к находящимся в Крыму местным коллаборантам.

Данилов обратился к коллаборантам и предателям, которые находятся в Крыму. Он отметил, что они могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о военных объектах и ​​технике на территории АРК. Об этом он написал в своем Twitter.

Он убежден, что демилитаризация временно оккупированного Крыма с последующей его деоккупацией является вопросом повестки дня.

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"Крым - суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией. Обращаю внимание! Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о военных объектах и ​​технике на территории АРК", – написал Данилов, прикрепив под своим сообщением ссылку на Telegram-канал СБУ.

Для справки. Алексей Мячеславович Данилов — украинский государственный деятель, политик, самоуправляющийся, управленец. Секретарь СНБО. Председатель Совета экспертов по энергетической безопасности.

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Напомним, ВСУ ударили по восстановленному оккупантами Каховскому мосту. Атака ВСУ произошла после того, как оккупанты восстановили его для нужд.