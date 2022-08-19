В МВД заявили, что штурма Киева на День Независимости не будет

В то же время в праздничные дни украинцев призывают быть особенно внимательными

Штурма Киева или наступления российских войск на столицу в День Независимости, 24 августа, не будет.

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Такое заявление в эфире национального телемарафона сделал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Никакого там штурма столицы или наступления россиян на этот день не предполагается. В то же время на вооружении россиян есть ракеты и авиабомбы, и другие, так сказать, "сюрпризы", подготовленные для преимущественно мирного населения Украины. Именно поэтому в эти дни нужно особенно прислушиваться к советам, которые даем мы и военные администрации", – сказал Енин.

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Ранее в Минобороны заявляли, что не исключают вооруженных провокаций со стороны противника к Дню Независимости, в том числе и с территории Беларуси. У военных есть информация о перемещении вражеской военной техники у границ Украины и они следят за обстановкой.

Как мы писали, россияне могут нанести точечный ракетный удар по филармонии Мариуполя во время судилища над защитниками «Азовстали». Оно запланировано на 24 августа.