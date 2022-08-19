Кличко рассказал, когда откроют школы и садики Киева

Кличко сообщил, что в столице для очного обучения детей откроют только школы, где обустроены простейшие укрытия.

С 1 сентября в столице планируют открыть школы для обучения детей, в том числе и в очном формате. Сегодня идет подготовка к началу нового учебного года. Об этом сообщил Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Мэр столицы написал, что даже в этих сложных условиях, в ситуации военного положения город принял решение открыть школы и садики. Это серьезное и ответственное решение. Поэтому сегодня Виталий Кличко вместе с педагогами собрались на конференцию, чтобы обсудить, как подготовлены школы и сады для работы в нынешних условиях. Ибо безопасность и жизнь детей – самое главное.

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"Для безопасности детей и учителей в школах и садах города осуществили мониторинг укрытий и помещений более 1 тысячи учебных заведений - о возможности их использования в качестве простейших укрытий и составили акты оценки этих помещений", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день обследовали 100% учебных заведений и составили акты оценки 67% укрытий при учебных заведениях.

“В столице для очного обучения детей откроют только школы, где обустроены простейшие укрытия. Заведения же, где и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн формате”, - сообщает мэр столицы.

Напомним, Кличко призвал подготовить теплую одежду и одеяла к отопительному сезону. Мэр столицы отметил, что страна живет в сложные времена, поэтому власти должны прорабатывать даже самые плохие сценарии.