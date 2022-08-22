Россияне нанесли удар еще по одной школе в Донецкой области - ОВА

Кроме того, в ночь на 22 августа россияне нанесли ракетный удар по Торецку, где в результате повреждены дома, но жертв среди людей нет.

Оккупанты утром 22 августа нанесли удар еще по одной школе в Донецкой области. Об этом сообщает председатель ОВА Павел Кириленко.

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"Еще одна школа в Донецкой области стала целью для россиян - на этот раз Константиновская школа №17. Удар по школе россияне нанесли около четырех утра - здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.

Сообщается, что всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили уже 594 учебных заведения на Донетчине, в том числе - 263 школы.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.