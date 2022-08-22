Россияне нанесли удар еще по одной школе в Донецкой области - ОВА
Оккупанты утром 22 августа нанесли удар еще по одной школе в Донецкой области. Об этом сообщает председатель ОВА Павел Кириленко.
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"Еще одна школа в Донецкой области стала целью для россиян - на этот раз Константиновская школа №17. Удар по школе россияне нанесли около четырех утра - здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Сообщается, что всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили уже 594 учебных заведения на Донетчине, в том числе - 263 школы.
Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.