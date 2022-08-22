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В оккупированном Донецке прогремели взрывы

Кроме того, трасса Донецк-Макеевка через Объездную перекрыта.
В оккупированном Донецке прогремели взрывы
В Донецке детонируют боеприпасы на военном складе / скриншот

В оккупированном Донецке прогремели взрывы, возможна детонация склада боеприпасов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Как пишет Telegram-канал Типичный донецк, "снаряды летят в разные стороны". Территория возле гипермаркета Сигма (бывший Ашан) оцеплена, "работают спецслужбы".

Кроме того, трасса Донецк-Макеевка через Объездную перекрыта.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.

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