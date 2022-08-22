Оккупанты придумали подлый метод мобилизации мужчин

В Луганске продолжается тотальная принудительная мобилизация мужского населения

В Луганской области российские оккупанты начали похищать подростков, чтобы выманить и мобилизовать их отцов. Об этом рассказал в Телеграм глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, из Луганска поступают неоднократные сообщения об исчезновении подростков в возрасте 14–18 лет.

“Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, то кто вместо него уйдет на фронт?” – рассказал Гайдай.

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Также губернатор отметил, что самих детей тоже морально готовят к участию в войне.

“Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось “торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения “Молодая гвардия” 30 детей школьного возраста”, – сообщил Гайдай.

Напомним, в Мелитополе подрезали оккупанта, который пытался изнасиловать девочку. Партизаны расправились с российским военным, пристававшим к детям.

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