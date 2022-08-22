Baykar Makina подала заявку на строительство завода в Украине

Турецкие оружейники не отказались от планов выпускать военные БПЛА в Украине

Турецкий производитель военных беспилотников компания Baykar Makina уже подала заявку на строительство своего завода в Украине. Об этом в интервью ТСН рассказал генеральный директор компании Халюк Байрактар.

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По его словам, во время февральского визита в Киев президента Турции Реджепа Эрдогана было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиации и космоса.

“И это соглашение стало серьезным посредником для плана постройки завода. Его подписали 3 февраля, до войны. А потом началось вторжение. Однако наши планы до сих пор действительны и мы продолжаем работу, придерживаемся дедлайнов”, – заверил Халюк Байрактар.

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По его словам, в настоящее время уже куплен участок, где в будущем будет построен завод. При этом уже начата официальная процедура подачи заявки на строительство и параллельно ведется разработка дизайна и макета будущего предприятия.

Напомним, гендиректор Baykar похвалил навыки ВСУ по работе с Bayraktar. Беспилотные летательные системы ведут длительное наблюдение и поддерживают боевые действия на земле.

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