Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение

Соединение будет проходить в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Восстановленный железнодорожный участок будет проходить между Украиной и Молдовой в Одесской области – Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова) – в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает "Пассажирский транспорт".

Сообщается, что с 22 августа начнется движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березине (Одесская область) – Басарабяска (Молдова), полностью переставшей функционировать в 1997 году.

Восстановление этого участка пути длиной 23 километра железнодорожники провели в рекордно короткий срок – чуть больше месяца.

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Со стороны Украины был восстановлен 22-километровый участок пути. Со стороны Молдовы был 1-километровый участок.

Теперь между станциями Березине – Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как на участке, существующем от Белгорода-Днестровского до порта Измаил, так и в порт Рени.

Напомним, УЗ запустила региональный экспресс Харьков-Сумы-Конотоп. Поезд №805/806 будет проходить через семь городов, включая Люботин, Белополье и Ворожбу.