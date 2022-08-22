"Мы осознаем, что может быть тяготение к таким сакральным датам у врага": Наталья Гуменюк

Военные призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в День Независимости, 24 августа.

Военнослужащие призывают граждан в День Независимости быть особенно бдительными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, в том числе и в глубоком тылу. Об этом сказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Медиацентре Украина – YouTube.

«Мы отдаем себе отчет, что может быть тяготение к таким сакральным датам у врага. И спровоцированные этим могут быть ракетные атаки, активизация на фронте определенных групп и формирований. Мы готовы к этому и просим мирное население это учесть, поскольку есть угроза и тыловым районам, которые обычно не подвергаются атакам», - сообщает Наталья.

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На брифинге Наталья отметила, что "Калибр" способны поражать всю территорию Украины, в том числе регионы в глубоком тылу. "И потому пренебрегать сигналами воздушной тревоги нельзя никому", - подчеркнула Гуменюк.

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