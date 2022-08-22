На Антоновском мосту ВСУ попали в Камазы с боеприпасами

Мост получил дополнительные повреждения из-за детонации боеприпасов, которые везли оккупанты

В ходе сегодняшнего удара по Антоновскому мосту в Херсоне ВСУ попали точно по колонне снабжения россиян, перевозившей боеприпасы. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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"ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят", - отметил он.

По словам Хланя, в результате попадания в военных Камазах россиян начали детонировать боеприпасы. Это нанесло дополнительный урон бетонным конструкциям моста. По свидетельствам некоторых очевидцев, мост якобы “окончательно развалился”.

Напомним, ранее удар по Антоновскому мосту подтвердили в Минобороны. Там отмечают, что мост находится под постоянным огневым контролем украинской армии.

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