В Энергодаре враг обстрелял ТЭС – мэр

Россияне уничтожают коммунальную инфраструктуру города

Россияне обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную в городе Энергодар. Как минимум один человек погиб, несколько получили ранения. Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Он отметил, что россияне традиционно обвинили в обстреле ВСУ, однако обстоятельства случившегося этим заявлениям противоречат.

“Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата", – рассказал он.

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Также есть свидетельства, что по ТЭС стреляли из миномета, в результате чего часть оборудования была выведена из строя.

"На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", - отметил Орлов.

Напомним, ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту. Украинские военные в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне.

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