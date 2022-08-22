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Ермак пообещал первый документ по гарантиям безопасности уже в августе

В Офисе президента говорят, что список рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины почти готов
 |  Автор: Юрий Кобзар
Ермак пообещал первый документ по гарантиям безопасности уже в августе
Андрей Ермак - глава Офиса президента Украины / EPA / UPG

До конца августа должен появится первый документ с рекомендациями по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге 22 августа.

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"Я подтверждаю, что к концу этого месяца – где-то 29-30 число – мы можем уже рассчитывать на появление первого документа рекомендаций по нашей группе экспертов”, – заявил он.

По словам Ермака, он ознакомился с текстом и считает, что “это очень мощный документ".

Напомним, ранее Ермак заявил, что число стран, готовых стать гарантами безопасности Украины, растет. Власти получат возможность уже в ближайшее время "говорить о конкретных результатах" по вопросу гарантий.

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