Ермак пообещал первый документ по гарантиям безопасности уже в августе

В Офисе президента говорят, что список рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины почти готов

До конца августа должен появится первый документ с рекомендациями по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге 22 августа.

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"Я подтверждаю, что к концу этого месяца – где-то 29-30 число – мы можем уже рассчитывать на появление первого документа рекомендаций по нашей группе экспертов”, – заявил он.

По словам Ермака, он ознакомился с текстом и считает, что “это очень мощный документ".

Напомним, ранее Ермак заявил, что число стран, готовых стать гарантами безопасности Украины, растет. Власти получат возможность уже в ближайшее время "говорить о конкретных результатах" по вопросу гарантий.

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