В Минцифре показали взлет Армии дронов

На фронт отправляют сотни беспилотников, закупленных на донаты украинцев

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал одновременный запуск множества беспилотников из Армии дронов. Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.

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"Если бы все дроны, которые мы приобрели благодаря вашей помощи, одновременно взмыли в небо, это выглядело бы так. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты", – сообщил он.

По словам Федорова, Армия дронов получила 472 беспилотника. Часть из них уже выполняет боевые задачи на передовой.

Напомним, на Антоновском мосту ВСУ попали в Камазы с боеприпасами. Мост получил дополнительные повреждения из-за детонации боеприпасов, которые везли оккупанты.

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