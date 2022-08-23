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Генштаб озвучил потери врага за сутки

Потери захватчиков быстро приближаются к новой психологической отметке
 |  Автор: Юрий Кобзар
Генштаб озвучил потери врага за сутки
Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 45 550 человек убитыми. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Так, за последние сутки украинские бойцы уничтожили:

  • 150 человек личного состава армии захватчиков,
  • 2 танка (всего с начала вторжения – 1921 танк),
  • 8 боевых бронированных машин (всего ‒ 4238),
  • 1 артиллерийскую систему (всего – 1033),
  • 1 единицу ПВО (всего – 146),
  • 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (817),
  • 2 крылатые ракеты (196),
  • 1 автомобиль (3150).

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Отмечается, что самые тяжелые потери за последние сутки враг понес под Донецком.

Кроме того, с 24 февраля российские оккупанты потеряли в Украин:

  • 266 единиц РСЗО,
  • 234 самолета,
  • 198 вертолетов,
  • 15 кораблей и катеров,
  • 99 единиц специальной техники.

Напомним, оккупанты отступили с Бахмутского направления. Генштаб ВСУ заявил, что враг не смог провести штурм на Бахмутском направлении.

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