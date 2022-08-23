Генштаб озвучил потери врага за сутки

Потери захватчиков быстро приближаются к новой психологической отметке

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 45 550 человек убитыми. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Россияне рвут паспорта мужчин на оккупированных территориях - Гайдай

Так, за последние сутки украинские бойцы уничтожили:

150 человек личного состава армии захватчиков,

2 танка (всего с начала вторжения – 1921 танк),

8 боевых бронированных машин (всего ‒ 4238),

1 артиллерийскую систему (всего – 1033),

1 единицу ПВО (всего – 146),

2 БПЛА оперативно-тактического уровня (817),

2 крылатые ракеты (196),

1 автомобиль (3150).

Читайте также: С начала войны Россия выпустила по Украине почти 3500 ракет – Зеленский

Отмечается, что самые тяжелые потери за последние сутки враг понес под Донецком.

Кроме того, с 24 февраля российские оккупанты потеряли в Украин:

266 единиц РСЗО,

234 самолета,

198 вертолетов,

15 кораблей и катеров,

99 единиц специальной техники.

Напомним, оккупанты отступили с Бахмутского направления. Генштаб ВСУ заявил, что враг не смог провести штурм на Бахмутском направлении.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.