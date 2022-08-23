Генштаб озвучил потери врага за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 45 550 человек убитыми. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Читайте также: Россияне рвут паспорта мужчин на оккупированных территориях - Гайдай
Так, за последние сутки украинские бойцы уничтожили:
- 150 человек личного состава армии захватчиков,
- 2 танка (всего с начала вторжения – 1921 танк),
- 8 боевых бронированных машин (всего ‒ 4238),
- 1 артиллерийскую систему (всего – 1033),
- 1 единицу ПВО (всего – 146),
- 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (817),
- 2 крылатые ракеты (196),
- 1 автомобиль (3150).
Читайте также: С начала войны Россия выпустила по Украине почти 3500 ракет – Зеленский
Отмечается, что самые тяжелые потери за последние сутки враг понес под Донецком.
Кроме того, с 24 февраля российские оккупанты потеряли в Украин:
- 266 единиц РСЗО,
- 234 самолета,
- 198 вертолетов,
- 15 кораблей и катеров,
- 99 единиц специальной техники.
Напомним, оккупанты отступили с Бахмутского направления. Генштаб ВСУ заявил, что враг не смог провести штурм на Бахмутском направлении.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.