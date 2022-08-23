В ОП назвали сроки прибытия западной ПВО в Украину

У Зеленского оптимистично настроены по вопросу поставок современных систем ПВО

Западные системы противовоздушной и противоракетной обороны прибудут в Украину уже осенью. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

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"Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны", – сказал он.

По словам Сибиги, на Банковой достаточно оптимистично настроены в этом вопросе, поскольку видят четкие временные рамки обещанных поставок. Чиновник отметил, что поставка ПВО состоится в обозримой перспективе – осенью.

Напомним, с начала войны Россия выпустила по Украине почти 3500 ракет. По словам президента, удары российской артиллерии просто невозможно подсчитать.

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