Российские оккупанты накапливают военную технику на Запорожской АЭС - Энергоатом
Российские оккупационные войска продолжают накапливать военную технику на территории Запорожской атомной электростанции. Также на ней увеличилось количество военных.
Об этом сообщает Энергоатом.
Так, 22 августа в ремонтную зону АЭС дополнительно заехали два БТРа и шесть спецгрузовиков.
"В общей сложности на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники. У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду. Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках", - говорится в сообщении.
Там добавили, что действия захватчиков предугадать невозможно и остается угроза физической безопасности станции.
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В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для украинской энергосистемы. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС ради безопасности всего мира.
Как мы сообщали ранее, Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, а также администрации Запорожской и Днепропетровской областей создали на базе Энергоатома кризисный штаб. К его созданию побудили обострение ситуации с захваченной россиянами ЗАЭС.