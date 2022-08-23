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Российские оккупанты накапливают военную технику на Запорожской АЭС - Энергоатом

На территории станции находится более 40 единиц техники
Российские оккупанты накапливают военную технику на Запорожской АЭС - Энергоатом
Россияне накапливают технику на ЗАЭС / Telegram

Российские оккупационные войска продолжают накапливать военную технику на территории Запорожской атомной электростанции. Также на ней увеличилось количество военных.

Об этом сообщает Энергоатом.

Так, 22 августа в ремонтную зону АЭС дополнительно заехали два БТРа и шесть спецгрузовиков.

"В общей сложности на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники. У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду. Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках", - говорится в сообщении.

Там добавили, что действия захватчиков предугадать невозможно и остается угроза физической безопасности станции.

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В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для украинской энергосистемы. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС ради безопасности всего мира.

Как мы сообщали ранее, Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, а также администрации Запорожской и Днепропетровской областей создали на базе Энергоатома кризисный штаб. К его созданию побудили обострение ситуации с захваченной россиянами ЗАЭС.

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