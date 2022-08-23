Российские оккупанты накапливают военную технику на Запорожской АЭС - Энергоатом

На территории станции находится более 40 единиц техники

Российские оккупационные войска продолжают накапливать военную технику на территории Запорожской атомной электростанции. Также на ней увеличилось количество военных.

Об этом сообщает Энергоатом.

Так, 22 августа в ремонтную зону АЭС дополнительно заехали два БТРа и шесть спецгрузовиков.

"В общей сложности на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники. У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду. Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках", - говорится в сообщении.

Там добавили, что действия захватчиков предугадать невозможно и остается угроза физической безопасности станции.

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В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для украинской энергосистемы. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС ради безопасности всего мира.

Как мы сообщали ранее, Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, а также администрации Запорожской и Днепропетровской областей создали на базе Энергоатома кризисный штаб. К его созданию побудили обострение ситуации с захваченной россиянами ЗАЭС.