ФСБ запланировала теракты в РФ, Дугина стала первой жертвой – СНБО

Терактами спецслужбы хотят вернуть поддержку войны среди россиян, считает Данилов

В России снижается поддержка вторжения в Украину. Чтобы вернуть ее, ФСБ запланировала несколько терактов с массовыми жертвами среди россиян. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

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"На России падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских”, – заявил он.

По мнению Данилова, убийство Дарьи Дугиной – это первый теракт, который ФСБ осуществила в рамках этих планов. Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Дугину могли убить спецслужбы РФ за то, что она с отцом критиковала неудачи российской армии в войне.

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