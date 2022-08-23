СБУ впервые заблокировала криптокошелек гражданина РФ

По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина России, который спонсирует российскую войну в Украине.

Мужчина называл себя волонтером и с начала полномасштабного вторжения РФ собирал деньги на нужды армии захватчиков. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Как сообщается: “На момент блокировки на счету россиянина скопилось более 800 тыс. в гривневом эквиваленте. Эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию”.

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В СБУ сообщают, что арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями, а также содействию иностранных криптокомпаний.

Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций л/днр.

С начала широкомасштабного вторжения России «волонтер» продвигал в соцсетях идею о необходимости финансовой помощи участникам незаконных вооруженных формирований. Для этого регулярно создавал тематический фото- и видеоконтент, распространял аналогичные сообщения своих единомышленников и отчитывался об использовании собранных средств.

“Спонсор террористов поставлен в известность о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Теперь подобное участие ждет и других российских «волонтеров», спонсирующих войну в Украине”, - говорится в сообщении.

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Блокировку противоправного механизма осуществляли сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, украинцев призывают к осторожности по праздникам. Главное управление разведки отмечает, что у России еще большой запас ракет, пусть и не все они высокоточны.