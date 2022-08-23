ООН создала комиссию по расследованию теракта в Еленовке

Из-за боевых действий эксперты не могут попасть на место трагедии

ООН создала комиссию по расследованию гибели более 50 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"У организации Объединенных Наций есть команда по установлению фактов, которая готова расследовать нападение на украинскую тюрьму в Еленовке", — сказал Дюжаррик.

Он отметил, что комиссия пока не может заняться расследованием на месте трагедии, поскольку ситуация вокруг колонии в Еленовке остается опасной для визита без соответствующих гарантий Украины и России.

Спикер добавил, что в команду по расследованию теракта вошли бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера.

Читайте также: РФ спланировала убийство пленных в Еленовке – Украина в ОБСЕ

Комиссия будет устанавливать факты трагедии и предоставлять отчеты генсеку ООН.

Ранее мы писали, что Россия любыми методами пытается помешать поставкам западного оружия Украине. Именно это стало причиной террористического акта в Еленовке, когда россияне убили не менее 50 защитников "Азовстали", которые находились в плену у оккупантов. Такую версию назвал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов