Погода на День Независимости: Украинцам обещают солнце и жару

Атмосферу подпортит обилие пыли в воздухе, которую ветер гонит с юго-востока

На День Независимости Украины в среду, 24 августа, погода по всей стране будет практически одинаковой – солнечной, жаркой и малооблачной. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

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Так, в течение дня температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах от +28 до +33 градусов. Традиционно жарче будет на востоке, прохладнее – в Карпатах. Причем в горных регионах есть небольшая вероятность дождей.

“Особенно важно сейчас направление ветра, потому что мгла с юго-востока охватила многие наши области. Он остается юго-восточным, восточным, поэтому и мгла будет продолжаться”, – говорит Диденко.

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По ее словам, пылевая взвесь в воздухе является в целом нормальным явлением для Украины. Она часто появляется в сухую ветренную погоду.

В Киеве на День Независимости ожидается сухая солнечная погода. Будет жарко. Также в столице сохранится мгла в воздухе, которую гонит ветер с юго-востока.

t.me/PohodaNatalka/

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