Одному ухо отрезали: Солдат РФ рассказал, как издевался над украинцами

Российские солдаты не скрывают от родных, что ведут себя как садисты, а те лишь радуются этому

СБУ опубликовала новую аудиозапись, на которой российский оккупант в телефонном разговоре хвастается отцу зверствами по отношению к мирному населению Украины.

Читайте также: В Луганске и Донецке жены "мобилизованных" вышли на протест

По данным СБУ, события, описанные солдатом в телефонной беседе, происходили в одном из населенных пунктов Харьковской области. Сначала оккупанта рассказал, как россияне издеваются над пленными украинцами.

“Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТРом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто у него выпустить, и друшлячок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить”, – похвастался оккупант.

После этого россиянин откровенно рассказал отцу, как российские солдаты ведут себя в населенных пунктах, которые они “освободили”.

Читайте также: Оккупанты подтверждают, что используют против Украины запрещенные боеприпасы - СБУ

“Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь”, - рассказал оккупант.

Что примечательно, отец российского солдата совсем не возмущен “подвигами” сына – он радуется.

Напомним, ранее мы писали, что солдаты РФ завидуют украинской армии. Пока роспропаганда врет о “величии России”, солдаты в окопах жалуются, что ВСУ оснащены лучше.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.