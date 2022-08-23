Победа РФ в Украине будет означать ее победу над НАТО - Подоляк

Этот фактор фактор должен учитывать Запад, сомневаясь в предоставлении Украине оружия

Страны Запада должны учитывать, что победа России в Украине будет означать также ее победу над НАТО, а поставки Украине современного оружия приближают мир, а не отдаляют его.

Такое заявление советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сделал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"На геноцид, аресты, фильтрационные лагеря, массовые убийства и разрушения нет другого ответа, кроме оружия. Чтобы освободить территорию, нужно оружие. Мир устал от войны, но Европа, Запад, независимо от судьбы украинского народа, который борется за выживание, также должны учитывать, что победа в Украине для Москвы будет означать победу над НАТО. И мы с сожалением вынуждены констатировать, что не все европейские страны оказывают обещанную помощь", –сказал Подоляк.

Он отметил, что РФ использует газовый шантаж, чтобы добиться сокращения поддержки Украины.

"Мы знаем, что это будет очень тяжелая зима, и европейцам также будет очень тяжело, цены на продукты и отопление вырастут. Но эта зима также ознаменует конец российской монополии на поставки газа. И если цена за свободу – понижение температуры в доме на два-три градуса, что ж, мы ее заплатим. И Европа должна быть готова сделать то же самое", – подчеркнул Подоляк.

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Он также заявил, что команда президента особенно плодотворно работала с правительством премьера Марио Драги.

"Но мы хорошо знаем, что в Италии есть политические силы, которые долгое время поддерживали Москву и сейчас пытаются вернуться к власти. Однако мы уверены, что Италия и дальше будет отстаивать свои ценности свободы – те, которые разделяем и мы, украинцы", – подытожил Подоляк.

Как мы писали ранее, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк https://news.bigmir.net/ukraine/6847891-rossiyane-uvelichat-kolichestvo-raketnykh-obstrelov-23-24-avgusta-podolyak о том, что россияне будут бить ракетами по украинским городам в День Независимости.