Виталий Ким прокомментировал "успех" оккупантов у Благодатного
Россиянам удалось зайти только на окраину села, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на онлайн-брифинге Укринформ.
На брифинге, состоявшемся 23 августа, Виталий Ким предоставил оперативную информацию о ситуации, происходящей в Николаевской области. В частности, он предоставил информацию о селе Благодатном.
"Там от частичного успеха одно название, потому что они там на край села зашли. Я не знаю, 500 метров. Поэтому... Больше я комментировать не могу", - сказал он.
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Глава Николаевской областной военной администрации сообщил, что ВСУ в ближайшее время предоставят соответствующие комментарии по Благодатному.
Напомним, Ким решил не закрывать Николаев на 24 августа. Власти Николаева решили не идти по пути Харькова, несмотря на угрозу обстрелов в День Независимости