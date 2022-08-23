Виталий Ким прокомментировал "успех" оккупантов у Благодатного

Закрепление русских захватчиков в селе Благодатное в Николаевском направлении вряд ли можно назвать даже частичным успехом, уверен Ким.

Россиянам удалось зайти только на окраину села, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на онлайн-брифинге Укринформ.

На брифинге, состоявшемся 23 августа, Виталий Ким предоставил оперативную информацию о ситуации, происходящей в Николаевской области. В частности, он предоставил информацию о селе Благодатном.

"Там от частичного успеха одно название, потому что они там на край села зашли. Я не знаю, 500 метров. Поэтому... Больше я комментировать не могу", - сказал он.

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Глава Николаевской областной военной администрации сообщил, что ВСУ в ближайшее время предоставят соответствующие комментарии по Благодатному.

Напомним, Ким решил не закрывать Николаев на 24 августа. Власти Николаева решили не идти по пути Харькова, несмотря на угрозу обстрелов в День Независимости